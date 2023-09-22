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Клемент Puppey Иванов может сыграть на The International 12 по Dota 2 за одну из команд — Esports Insiders

Клемент Puppey Иванов ещё может принять участие в The International 12 по Dota 2 как игрок
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Легендарный эстонский киберспортсмен Клемент Puppey Иванов может выступить на чемпионате мира The International 12 по Dota 2 в качестве игрока — об этом со ссылкой на свои источники сообщает Esports Insiders.

По данным журналистов, ранее появившаяся информация о том, что Иванов станет новым тренером 9Pandas, не соответствует действительности. При этом в Esports Insiders не называют команду, за которую может выступить нынешний капитан Team Secret.

Напомним, Puppey впервые не смог отобраться на главный турнир по Dota 2, ранее принимая участие в 11 The International подряд (Secret не смогла пройти региональную квалификацию в Западной Европе). Такого результата не добивался ни один профессиональный игрок.

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