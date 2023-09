Sony скрыла все упоминания ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic в своих соцсетях

Осенью 2021 года холдинг Embracer Group анонсировал ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Разработку поручили компании Aspyr, которая до этого в основном занималась портированием других классических проектов на современные платформы, включая мобильные версии оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic.

За два года проект успел сменить главного разработчика, а этой весной издание Insider Gaming подтвердило, что производство ремейка продолжается, несмотря на длительное радиомолчание. Однако в сентябре пользователи обнаружили, что Sony удалила все упоминания ремейка из своих соцсетей, а трейлер, выпущенный на официальном канале PlayStation, скрыли от посторонних глаз.

Это может сигнализировать о том, что проект полностью отменён — ранее об этом уже сообщал инсайдер Джефф Грабб. Сама Sony, бренд Lucasfilm и холдинг Embracer Group не комментировали состояние разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.