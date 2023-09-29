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Стало известно расписание группового этапа The International 2023 по Dota 2

Стало известно расписание группового этапа The International 2023 по Dota 2
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В преддверии первой стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 разработчики игры опубликовали расписание группового этапа.

Команды из подгрупп А и B определят сильнейших 12 октября, C и D — 13 октября. Каждая команда сыграет с каждой матч best-of 2 (две карты), параллельно будет идти по четыре серии.

Таким образом, игровой день начнётся с 20:00 по мск и продолжится примерно до 6:00–8:00 по мск в зависимости от продолжительности отдельных матчей.

Расписание группового этапа The International 2023

  • 12 октября, 20:00. Группы А и B, тур 1;
  • 12 октября, 20:00. Группы А и B, тур 2;
  • 13 октября, 00:00. Группы А и B, тур 3;
  • 13 октября, 2:00. Группы А и B, тур 4;
  • 13 октября, 4:00. Группы А и B, тур 5;
  • 13 октября, 20:00. Группы C и D, тур 1;
  • 13 октября, 22:00. Группы C и D, тур 2;
  • 14 октября, 0:00. Группы C и D, тур 3;
  • 14 октября, 2:00. Группы C и D, тур 4;
  • 14 октября, 4:00. Группы C и D, тур 5.

Затем коллективы сыграют по одному матчу против представителей другой группы (кроме последних мест, которые покинут турнир). Победители этих матчей начнут плей-офф в верхней сетке, проигравшие — в нижней.

Расписание второй стадии The International 2023

  • 14 октября, 20:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
  • 14 октября, 23:00. 1-е место группы B — 3-е или 4-е место группы A;
  • 15 октября, 2:00. 1-е место группы C — 3-е или 4-е место группы D;
  • 15 октября, 5:00. 1-е место группы D — 3-е или 4-е место группы C;
  • 15 октября, 20:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
  • 15 октября, 20:00. 1-е место группы B — 3-е или 4-е место группы A;
  • 16 октября, 20:00. 1-е место группы C — 3-е или 4-е место группы D;
  • 16 октября, 20:00. 1-е место группы D — 3-е или 4-е место группы C;

Состав подгрупп The International 2023 пока неизвестен — вероятно, Valve проведёт жеребьёвку за несколько дней до старта турнира.

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