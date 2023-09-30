В QIWI вновь можно пополнять российский кошелёк Steam

В платёжной системе Qiwi вернулась возможность пополнения баланса Steam. Теперь пользователи смогут начислить деньги как на российский, так и на зарубежный кошелёк.

Система указывает, что для совершения операции необходимы доллары, однако по факту средства сразу конвертируется в рубли. На аккаунт также поступит указанная сумма именно в российской валюте.

Фото: Qiwi

На данный момент курс пополнения составляет $ 1 = 108 рублей. Также Qiwi берёт небольшую комиссию в размере 1%.

Ранее возможность пополнять Steam российскими рублями пропала из Qiwi в начале сентября. Причём подобная ситуация происходит далеко не в первый раз. Тогда пользователям платёжной системы предложили альтернативный способ зачисления средств на кошелёк через QIWI KZ в тенге.