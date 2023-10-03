Призовой фонд The International 2023 за сутки вырос лишь на $ 30 тыс. — это антирекорд

Рост призового фонда чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 стремительно замедляется на фоне недовольства игроков.

Напомним, фонд пополняется за счёт 25% суммы от продаж компендиума — тематического набора, посвящённого турниру. Однако в этом году разработчики «Доты» отказались от масштабных ивентов и косметических наград, поэтому игроки делают намного меньше покупок.

Фото: Prizetrac.kr

За последние сутки призовой фонд «Инта» увеличился на $ 30 тыс. Следовательно, Valve заработала лишь $ 120 тыс. — по данным Prizetrac, это худший результат с 2015 года.

Сейчас сумма, которую разыграют участники The International, составляет $ 2 763 148. Если тенденция не изменится, финальный призовой фонд составит около $ 3,5 млн. В последний раз так мало игроки собирали в 2013 году.