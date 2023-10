Вышла финальная серия первого сезона сериала «Асока»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера финальной серии первого сезона сериала «Асока». Восьмой эпизод под названием The Jedi, the Witch, and the Warlord уже можно посмотреть, однако в России сервис Disney официально не работает.

«Асока» — сериал, рассказывающий про джедая Асоку Тано, бывшую ученицу Энакина Скайуокера. По ходу шоу Асока пытается найти гранд-адмирала Трауна, которого в шоу сыграл Ларс Миккельсен.

«Асока» пока что не продлена на второй сезон, но Розарио Доусон, играющая героиню, говорила, что продолжение, скорее всего, точно будет.

Вместе с Доусон и Миккельсеном в шоу сыграли Уэс Чэтэм, Дэвид Теннант, Хейден Кристенсен и другие актёры. Проект получил положительные оценки от аудитории и критиков.