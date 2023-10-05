Культовая Gothic 2 выйдет на Nintendo Switch в конце ноября

Издательство THQ Nordic анонсировало версию культовой Gothic 2 для Nintendo Switch. Анонс компания сопроводила новым трейлером игры.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Проект выйдет на консоли в составе издания Complete Classic — оно включает в себя сюжетное дополнение Night of the Raven. THQ Nordic пока не раскрывает, получит ли порт игры какие-то дополнительные улучшения, помимо адаптивного управления и интерфейса.

Релиз Gothic 2 на Nintendo Switch состоится 29 ноября. Стоимость тайтла составила $ 30 (~ 2,9 тыс. рублей). Геймеры смогут приобрести Gothic 2 как в цифровом магазине Nintendo, так и на физическом носителе.

Ранее в конце сентября на консоли вышла первая Gothic.