В Redfall добавили 60 FPS на Xbox Series — для игры вышел второй крупный патч
Разработчики провального вампирского шутера Redfall из студии Arkane выпустили для игры второй крупный патч. Самое главное нововведение — на консолях Xbox Series появился режим «Производительность» с поддержкой 60 FPS.
Другие изменения
- Повышена производительность и стабильность работы шутера на ПК.
- Увеличено количество врагов в открытом мире и сбалансировано их количество в некоторых миссиях.
- Добавлена возможность подкрадываться к врагам сзади и убивать их специальными стелс-приёмов.
- Улучшен интерфейс.
- Улучшена система помощи в прицеливании на контроллерах.
- Исправлено множество багов и ошибок.
Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Bethesda.
Redfall доступна на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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