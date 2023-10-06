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В Redfall добавили 60 FPS на Xbox Series — для игры вышел второй крупный патч

Разработчики провального вампирского шутера Redfall из студии Arkane выпустили для игры второй крупный патч. Самое главное нововведение — на консолях Xbox Series появился режим «Производительность» с поддержкой 60 FPS.

Другие изменения

Повышена производительность и стабильность работы шутера на ПК.

Увеличено количество врагов в открытом мире и сбалансировано их количество в некоторых миссиях.

Добавлена возможность подкрадываться к врагам сзади и убивать их специальными стелс-приёмов.

Улучшен интерфейс.

Улучшена система помощи в прицеливании на контроллерах.

Исправлено множество багов и ошибок.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Bethesda.

Redfall доступна на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.