Team Spirit представила новую форму к The International 2023 по Dota 2

Киберспортивный клуб Team Spirit представил специальное игровое джерси, в которой игроки российско-украинского состава по Dota 2 будут выступать на чемпионате мира The International 2023.

Одна сторона формы полностью чёрная, кроме логотипа команды в верхней части. На другой же изображены различные узоры с драконом, который считается символом Team Spirit.

Фото: Team Spirit

Первые матчи The International 2023 пройдут вечером в четверг, 12 октября. Когда будет играть Team Spirit, пока неясно, так как организаторы чемпионата пока не объявили результаты жеребьёвки.

Ранее «драконов» назвали главным фаворитом предстоящего чемпионата мира по Dota 2. Согласно математической модели по системе Монте-Карло шансы на победу Team Spirit на TI12 составляют немногим меньше 20%.