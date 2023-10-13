Российская команда 9Pandas победила SMG на чемпионате мира The International по Dota 2

Российский состав 9Pandas выиграл первый матч на The International 2023 по Dota 2. В рамках группового этапа команда Алексея Solo Березина оказалась сильнее азиатской пятёрки Team SMG — 2:0.

Это позволило «пандам» набрать три очка по итогам первого игрового дня, теперь наша пятёрка делит вторую строчку в группе А с европейским ростером Entity. SMG же опускается на последнее место в квинтете со статистикой 1–5.

Фото: Чемпионат

По итогам первого этапа The International 2023 худшая команда каждой группы покинет турнир. Остальные коллективы в субботу и воскресенье проведут дополнительные матчи за посев в плей-офф.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США с 12 по 29 октября. Призовой фонд турнира превышает $ 2,9 млн.