Ещё один матч The International прерван из-за бага: игрок видит, где настоящая Naga Siren

Уже второй матч чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 был остановлен из-за серьёзной игровой ошибки. Судя по всему, Tundra Esports и PSG.Quest придётся начать карту заново.

На второй минуте игры оффлейнер Tundra Esports Нета 33 Шапира поставил паузу и признался, что может отличить настоящую Naga Siren от её иллюзий. Обычно персонаж и его копия выглядят для соперника одинаково.

Киберспортсмен пытался перезайти в игру, однако это не помогло. Вероятно, Valve примет решение о переигровке матча.

Обновление: игра продолжилась без перезапуска. Удалось ли исправить баг, не сообщается.

Вчера зрители The International массово жаловались на проблемы с трансляцией в Dota TV, а игрок Azure Ray во время выступления на Earth Spirit лишился возможности передвигаться. Сегодня Valve выпустила патч, в котором исправила ряд ошибок в Dota 2.