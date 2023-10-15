Китайская LGD разгромила Keyd Stars на первой карте на The International 2023 по Dota 2

15 октября стартовал четвёртый день группового этапа The International 2023 по Dota 2. В первом поединке дня китайская команда LGD переиграла бразильцев из Keyd Stars на первой карте с разгромным счётом 40-9. Матч ведётся до двух побед.

Исход поединка LGD — Keyd Stars решит, какая команда отправится в верхнюю сетку плей-офф, а какая — в нижнюю. Если китайской команде удастся обыграть своих соперников, то у состава будет ещё один шанс на поражение. Однако если коллектив проиграет, то шанса на ошибку больше не будет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.