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Стало известно, когда в России начнутся продажи PS5 Slim

Стало известно, когда в России начнутся продажи PS5 Slim
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Газета «Известия» сообщила, что PS5 Slim появится в продаже в России только в 2024 году. Данными с газетой поделились российские ритейлеры, которые назвали примерные сроки поставок консолей в страну.

Напомним, что PS5 Slim представили 10 октября, а уже в ноябре устройство появится в продаже в США. Следом — во всём остальном мире, кроме России.

Мы планируем предложить новые консоли PlayStation в начале следующего года, в январе, чтобы наши покупатели получили её в максимально доступные сроки с учетом усложненной цепочки поставок.

В МТС рассказали «Известиям», что в данный момент вообще не планируют продавать PS5 Slim. Эксперты считают, что даже на вторичном рынке обновлённая версия PS5 первое время не будет пользоваться популярностью из-за высокой цены.

Slim-версия консоли оснащена съёмным дисководом. С ним PS5 Slim будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450.

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