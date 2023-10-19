На релизе в «Человеке-пауке 2» не будет режима «Новая игра +»

Директор Insomniac Games по маркетингу и связям с общественностью Джеймс Стивенсон уточнил, что режим «Новая игра +» будет в игре «Человек-паук 2», но не на релизе.

Разработчики бросили все силы на улучшение других элементов, а «Новую игру +» добавят позже. Когда именно, Стивенсон не уточнил. «Новая игра +» позволяет повторно пройти всю игру, но с сохранением всех полученных навыков, гаджетов и костюмов.

«Человек-паук 2» расскажет о том, как Питер и Майлз будут противостоять Веному, Крейвену-охотнику и другим злодеям, чтобы в очередной раз спасти Нью-Йорк. В игре появятся Бродяга, Мистерио и другие враги.

«Человек-паук 2» выйдет уже 20 октября только на PS5. В игре ожидается полная русская локализация.