Яторо из Team Spirit объяснил, за счёт чего команде удалось победить Virtus.pro на TI12

Керри команды Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук после победы в четвертьфинале верхней сетки The International 2023 по Dota 2 рассказал о ходе матча с Virtus.pro.

Украинский киберспортсмен признал, что его коллектив серьёзно уступил на стадии драфта первой карты.

Нас просто уничтожили, Bristleback был очень силён и в одиночку выиграл. Во второй и третьей игре его уже, слава богу, не было.

На второй карте, по мнению Яторо, Team Spirt уже выиграла пик и смогла его реализовать, пусть и не без проблем. Исход же решающей игры решил пик Invoker от VP, которого они спрятали на четвёртую позицию — но это оказалось не лучшим решением.

Они обманули нас на драфте, но мне кажется, что обманули и сами себя — думали, что у них хороший пик. Игра могла быть очень простой, но мы недодавили их в начале. Хотя потом всё равно нашли свои киллы и стали доминировать, смогли победить.

Ранее Team Spirit обыграла Virtus.pro со счётом 2:1 и вышла в полуфинал верхней сетки The International 2023.