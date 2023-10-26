Страницу GTA 6 нашли на сайте Metacritic

Вечером 25 октября внимательные пользователи обратили внимание на то, что на сайте-агрегаторе Metacritic появилась страница GTA 6. При этом в списке платформ указаны только PS5 и Xbox Series — без упоминания ПК-версии.

Фото: Metacritic

Многие геймеры посчитали это намёком на скорый анонс игры, однако советуем не питать больших надежд. Страница представляет собой обычную «заглушку», которая ничего не значит.

Фото: Metacritic

В начале октября GTA 6 получила на сайте австралийского рейтингового агентства возрастное ограничение МА (15+). Однако впоследствии выяснилось, что заявка поступила от некой «Rockstar Gamesㅤ» с большим знаком пробела после текста — разработчики оригинальной игры оказались ни при чём.

Также полторы недели назад журналисты The Wall Street Journal рассказали, что GTA 6 и другие части GTA могут выйти на Netflix.