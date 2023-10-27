Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Nouns с The International 2023

27 октября стартовала финальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились европейская Gaimin Gladiators и американская Nouns Esports. Победу одержал европейский коллектив с российским керри Антоном durachyo Шкредовым — команда без особых проблем переиграла своих оппонентов со счётом 2:0.

Таким образом, Gaimin Gladiators проходят дальше по нижней сетке The International 2023 и сыграют с проигравшим в паре Team Spirit — Team Liquid, а Nouns покидают турнир.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.