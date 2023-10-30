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Microsoft запретит использовать для Xbox неофициальные геймпады

Microsoft запретит использовать для Xbox неофициальные геймпады
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По информации на сайте Windows Central, Microsoft планирует полностью запретить использование на консолях Xbox неофициальных геймпадов. Запрет вступит в силу уже 12 ноября этого года.

Игроки сообщают, что при подключении неоригинальных контроллеров для Xbox отображается предупреждающее сообщение с уведомлением о дате блокировки их аксессуаров с надписью «Ошибка 0x82d60002». Microsoft порекомендовала продать все неофициальные геймпады и купить оригинальные устройства компании.

Фото: Future

Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ставит под угрозу ваш игровой опыт. По этой причине неавторизованный аксессуар будет заблокирован для использования 12 ноября.

Отмечается, что для беспрепятственной работы во всех аксессуарах для Xbox должен быть специальный чип, одобренный Microsoft.

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