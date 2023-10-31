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Бывший глава разработки Windows Phone назвал главные причины провала смартфона

Бывший глава разработки Windows Phone назвал главные причины провала смартфона
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Издание Windows Latest обратило внимание на слова бывшего руководителя отдела разработки Windows Phone в Microsoft Брендона Уотсона. Он рассказал, почему устройство провалилось.

По мнению Уотсона, именно отсутствие интереса операторов к Windows Phone в конечном счётё «убило» гаджет. Это он считает основной причиной.

Мы вели тяжёлую борьбу, пытаясь убедить операторов связи продавать наши телефоны.

Ещё одним недостатком политики Microsoft в отношении Windows Phone Уотсон считает запрет компании в предоставлении доступа к внутренним инструментам разработки приложений для Windows Phones.

На самом деле я думаю, что самая большая проблема в нашей истории заключалась в том, что мы не разрешали использовать инструменты, используемые внутри компании, разработчикам извне.

Из-за различных ограничений работы сторонние приложения так и не смогли добиться успеха, а разработчики потеряли интерес к созданию программ для платформы.

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