BadComedian отреставрировал фильм «Гонгофер» — картину можно посмотреть на YouTube в 4К

Известный блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов опубликовал улучшенную версию российского хоррора «Гонгофер», вышедшего в 1992 году.

Ранее Баженов рассказал, что ему удалось получить плёнку фильма и улучшить качество изображения до 4K. Теперь ленту можно посмотреть на YouTube-канале BadNotDead.

Спасибо всем, кто поддержал релиз. Я считаю, что очень важно сохранить кино перестройки/90-х. В то время порой выходили уникальные и запоминающиеся фильмы, которые могли выйти только в тот период времени.

«Гонгофер» — мистический фильм с элементами чёрной комедии. Лента рассказывает о приключениях молодого казака Кольки Смагина в Москве, где он вместе с товарищем сталкивается с колдуньей по имени Ганна.