Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нашумевший триллер «Вышка» получит сразу два продолжения

Нашумевший триллер «Вышка» получит сразу два продолжения
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate одобрила сразу два продолжения фильма «Вышка», вышедшего в августе 2022 года. Лента стала большим успехом для киностудии: триллер заработал $ 17 млн и отлично себя показал в онлайн-кинотеатрах, обойдясь всего лишь в $ 3 млн.

За два продолжения будет отвечать Скотт Манн, работавший над оригинальным фильмом. Он выступит продюсером картин, а также лично напишет сценарий и снимет третью часть франшизы. Известно, что съёмки второй части стартуют в июне 2024 года, а создание триквела наверняка запланировано на 2025-й.

«Вышка» рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).

Материалы по теме
В России выпустят ремейк «Вышки» — нашумевшего триллера про страх высоты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android