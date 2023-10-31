Нашумевший триллер «Вышка» получит сразу два продолжения

Кинокомпания Lionsgate одобрила сразу два продолжения фильма «Вышка», вышедшего в августе 2022 года. Лента стала большим успехом для киностудии: триллер заработал $ 17 млн и отлично себя показал в онлайн-кинотеатрах, обойдясь всего лишь в $ 3 млн.

За два продолжения будет отвечать Скотт Манн, работавший над оригинальным фильмом. Он выступит продюсером картин, а также лично напишет сценарий и снимет третью часть франшизы. Известно, что съёмки второй части стартуют в июне 2024 года, а создание триквела наверняка запланировано на 2025-й.

«Вышка» рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).