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Сериал «Пингвин» перенесли на осень 2024 года — инсайдер

Сериал «Пингвин» перенесли на осень 2024 года — инсайдер
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Инсайдер megsokay сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что премьеру мини-сериала «Пингвин» с Коллином Фареллом в главной роли перенесли на осень 2024 года. Причиной этому послужила продолжающаяся забастовка актёров США.

События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении.

Также в сериале сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре HBO Max.

В мае этого года съёмки сериала были приостановлены из-за пикета в Нью-Йорке на фоне забастовки Гильдии сценаристов США. В апреле Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер проекта.

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