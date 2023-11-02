Сериал «Пингвин» перенесли на осень 2024 года — инсайдер

Инсайдер megsokay сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что премьеру мини-сериала «Пингвин» с Коллином Фареллом в главной роли перенесли на осень 2024 года. Причиной этому послужила продолжающаяся забастовка актёров США.

События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении.

Также в сериале сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре HBO Max.

В мае этого года съёмки сериала были приостановлены из-за пикета в Нью-Йорке на фоне забастовки Гильдии сценаристов США. В апреле Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер проекта.