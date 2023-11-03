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Браузер Google Chrome перестанет работать на миллионах Android-смартфонов

Браузер Google Chrome перестанет работать на миллионах Android-смартфонов
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На этой неделе стало известно, что версия браузера Google Chrome 120 выйдет уже 6 декабря этого года. Правда, она перестанет поддерживать смартфоны, которые работают под управлением операционной системы Android 7 Nougat.

Стоит отметить, что на долю данной ОС приходится около 2,6% от всех пользователей Android — это примерно 78 млн устройств. Годом ранее подобная ситуация произошла и с Android 6 Marshmallow, для которой 106-я версия браузера Google Chrome стала последней.

Google Chrome 120 предложит пользователям новые опции визуального отображения омнибокса и панели инструментов. Напомним, в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google. Это самая популярная в мире версия Android.

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