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YouTube теперь предлагает подросткам сделать перерыв от роликов каждые 60 минут

YouTube теперь предлагает подросткам сделать перерыв от роликов каждые 60 минут
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В начале ноября разработчики YouTube расширили опцию Take a Break (Перерыв) для подростков. Теперь каждый час у несовершеннолетних пользователей высвечивается предупреждение о необходимости отвлечься от просмотра роликов или Shorts — при желании родители могут изменить частоту появления сообщения или вовсе его отключить.

Фото: YouTube

Как отмечают в YouTube, функция позволит молодым людям следить за своим здоровьем и следовать санитарным нормам для глаз по просмотру контента на экранах своих смартфонов. Опция уже доступна в свежем обновлении мобильного клиента видеохостинга.

Ранее для YouTube вышло крупное обновление, которое добавило множество функций и переработало дизайн приложения. Апдейт постепенно добирается до смартфонов по всему миру.

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