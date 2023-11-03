YouTube теперь предлагает подросткам сделать перерыв от роликов каждые 60 минут

В начале ноября разработчики YouTube расширили опцию Take a Break (Перерыв) для подростков. Теперь каждый час у несовершеннолетних пользователей высвечивается предупреждение о необходимости отвлечься от просмотра роликов или Shorts — при желании родители могут изменить частоту появления сообщения или вовсе его отключить.

Фото: YouTube

Как отмечают в YouTube, функция позволит молодым людям следить за своим здоровьем и следовать санитарным нормам для глаз по просмотру контента на экранах своих смартфонов. Опция уже доступна в свежем обновлении мобильного клиента видеохостинга.

Ранее для YouTube вышло крупное обновление, которое добавило множество функций и переработало дизайн приложения. Апдейт постепенно добирается до смартфонов по всему миру.