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Самый популярный блогер MrBeast построил 100 колодцев с чистой водой в Африке

Самый популярный блогер MrBeast построил 100 колодцев с чистой водой в Африке
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Вечером 4 ноября на YouTube-канале самого популярного блогера в мире MrBeast вышел новый ролик. В нём он построил 100 колодцев с чистой водой в разных странах Африки.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

Доступ к чистой питьевой воде не имели деревни в Кении, Зимбабве, Уганде, Сомали и Камеруне. Также блогер обновил компьютеры, купил классные доски, проекторы, парты и стеллажи для книг в местной школе. В ещё одном поселении MrBeast с командой построили мост через реку, которая в сезон дождей становится крайне опасной.

По словам блогера, все деньги с ролика пойдут на постройку ещё большего числа колодцев. Для местных жителей это крайне важно, так как раньше им приходилось либо слишком далеко идти до родника, либо вовсе пить грязную воду. Из-за последнего дети часто заражались тифом и умирали от осложнений.

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