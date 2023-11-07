Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Позор всем причастным»: Microsoft раскритиковали за анонс ИИ для разработки видеоигр

«Позор всем причастным»: Microsoft раскритиковали за анонс ИИ для разработки видеоигр
Аудио-версия:
Комментарии

6 ноября Microsoft объявила о работе над технологией, которая позволит создавать сюжеты, персонажей, квесты, диалоги, миры и другой контент с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По задумке корпорации, будущая нейросеть поможет сценаристам и разработчикам тестировать идеи и экспериментировать.

Пользователи Сети встретили анонс Microsoft с жёсткой критикой. Многие юзеры заявили, что создание подобного ИИ лишит работы множество разработчиков, включая сценаристов, художников и других специалистов.

Это приведёт к сокращению рабочих мест. Разработчикам игр стоит побеспокоиться об этом.
В год, когда тысячи реальных людей потеряли работу в сфере разработки игр, Microsoft думает, что подобные анонсы — хорошая идея.
Microsoft сообщает об этом так, как будто это что-то хорошее. Но это не что-то хорошее.
Позор Microsoft и всем причастным.

На ситуацию также обратили внимание актёры озвучки — Элайас Туфексис (Адам Дженсен из Deus Ex) и Шелби Янг (несколько женских персонажей в Star Wars Jedi: Survivor). Они заявили, что генеративный ИИ уже отбирает у них часть работы, а в скором времени ситуация затронет и других представителей индустрии.

Материалы по теме
Microsoft выпустит нейросеть для создания миров, квестов и персонажей в видеоиграх
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android