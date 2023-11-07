«Позор всем причастным»: Microsoft раскритиковали за анонс ИИ для разработки видеоигр

6 ноября Microsoft объявила о работе над технологией, которая позволит создавать сюжеты, персонажей, квесты, диалоги, миры и другой контент с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По задумке корпорации, будущая нейросеть поможет сценаристам и разработчикам тестировать идеи и экспериментировать.

Пользователи Сети встретили анонс Microsoft с жёсткой критикой. Многие юзеры заявили, что создание подобного ИИ лишит работы множество разработчиков, включая сценаристов, художников и других специалистов.

Это приведёт к сокращению рабочих мест. Разработчикам игр стоит побеспокоиться об этом.

В год, когда тысячи реальных людей потеряли работу в сфере разработки игр, Microsoft думает, что подобные анонсы — хорошая идея.

Microsoft сообщает об этом так, как будто это что-то хорошее. Но это не что-то хорошее.

Позор Microsoft и всем причастным.

На ситуацию также обратили внимание актёры озвучки — Элайас Туфексис (Адам Дженсен из Deus Ex) и Шелби Янг (несколько женских персонажей в Star Wars Jedi: Survivor). Они заявили, что генеративный ИИ уже отбирает у них часть работы, а в скором времени ситуация затронет и других представителей индустрии.