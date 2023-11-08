Расписание выхода первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink начнётся сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Шоу расскажет о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.
Первый сезон новинки будет состоять из девяти серий: первые два эпизода выйдут 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.
Расписание второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 ноября
|2-я серия
|9 ноября
|3-я серия
|16 ноября
|4-я серия
|23 ноября
|5-я серия
|30 ноября
|6-я серия
|7 декабря
|7-я серия
|14 декабря
|8-я серия
|21 декабря
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