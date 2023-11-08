Расписание выхода первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink начнётся сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Шоу расскажет о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

Первый сезон новинки будет состоять из девяти серий: первые два эпизода выйдут 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.

Расписание второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»