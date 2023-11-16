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«Люди будут в ярости»: Тайка Вайтити — про свой фильм по «Звёздным войнам»

«Люди будут в ярости»: Тайка Вайтити — про свой фильм по «Звёздным войнам»
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15 ноября режиссёр Тайка Вайтити пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора постановщик заявил, что люди будут в ярости от его будущего фильма по «Звёздным войнам». Правда, что конкретно имел в виду Вайтити, не уточняется.

В середине сентября режиссёр намекнул, что Disney отменила производство его фильма по «Звёздным войнам». Однако, исходя из нового интервью постановщика, это не так.

Напомним, Тайка Вайтити был приглашён для работы над фильмом по «Звёздным войнам» в январе 2020 года. Также сообщалось, что премьера картины должна была состояться до конца 2023 года.

Помимо этого, производством фильма по франшизе занимается Шон Леви. Ожидается, что он приступит к созданию картины сразу после окончания работы над «Дэдпулом 3».

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