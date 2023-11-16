Исследование: женщины чаще ищут на YouTube песни K-pop, а мужчины — рэп и шансон

Издание «Ведомости» сообщило, что в число самых популярных поисковых запросов по музыкальным исполнителям у женщин вошли Южнокорейские поп-группы (Stray Kids, (G)I-dle) и российская панк-группа «Король и шут».

В аналогичном рейтинге мужчины отдают предпочтение рэперам Morgenstern*, Oxxxymiron*, шансонье Михаилу Шуфутинскому и группе «Король и шут». Подобными данными с журналистами поделились представители исследовательской компании Mediascope.

Аналитики учитывали поисковые запросы россиян старше 12 лет, сделанные с ПК и смартфонов. Отмечается, что запросы на музыкальных исполнителей отличаются в зависимости от возраста аудитории.

К примеру, возрастная аудитория YouTube от 35 до 44 лет чаще всего ищет российскую рок-группу «Сектор Газа», от 45 до 54 лет – немецкую рок-группы Rammstein, а старше 55 лет – Григория Лепса и поп-группу «Ленинград».

Также исследователи упомянули, что в сентябре 2023 года 43% россиян заходили на видеохостинг хотя бы раз в день, а 78% – хотя бы раз в месяц.

* — оба признаны Минюстом РФ иноагентами