Россиянам рассказали, как обезопасить себя от звонков мошенников

Недавно эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин рассказал россиянам, как сократить число звонков от мошенников. Сначала он порекомендовал позаботиться о том, чтобы ваши личные данные никуда не утекли.

Для этого нужно создавать сложные пароли на сайтах и в соцсетях, выбирать надёжных мобильных операторов и минимизировать публичные интернет-сети. Все эти действия помогут сократить риск попадания ваших данных в базы мошенников.

Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный. Если вы всё же ответили на звонок и услышали нечто подозрительное, лучше немедленно закончить разговор.

Ко всему прочему, Фомин посоветовал не перезванивать на подобные номера — это увеличит шанс удаления вас из базы. Также можно сказать собеседнику, что разговор записывается. В таком случае есть вероятность, что злоумышленник не станет продолжать разговор.

Для дополнительной защиты от телефонных мошенников пользователь может установить ПИН-код на сим-карту. При краже или потере телефона такой номер будет гораздо сложнее использовать.