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«Провожающая в последний путь Фрирен» стала самым высокооценённым аниме в истории

«Провожающая в последний путь Фрирен» стала самым высокооценённым аниме в истории
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Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартовало 29 сентября, однако более часто СМИ стали говорить о нём только сейчас. Проект в буквальном смысле взрывает рейтинги и показывает впечатляющие результаты.

На сайте IMDb рейтинг аниме составляет 8,8 балла из 10 на основе 1,6 тыс. отзывов. Это очень высокий показатель. Более того, «Провожающая в последний путь Фрирен» получила высокую оценку и на сайте MyAnimeList — на нём у проекта 9,1 из 10. Это самое высокооценённое аниме в истории.

Фото: IMDb

Фото: MyAnimeList

Сюжет аниме посвящён эльфийской волшебнице Фрирен, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенности своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Следующий эпизод проекта выйдет 24 ноября.

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