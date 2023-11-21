Новую часть «Капитана Америка» отложили из-за отсутствия экшен-сцен — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что помимо уже озвученных причин переноса новой части «Капитана Америка», есть и другие. Одна из главных причин — отсутствие большого количества экшен-сцен, как в прошлых частях, в которых главную роль исполнял Крис Эванс.

По словам Рихтмана, это по большей части тоже послужило решением о переносе ленты на более поздний срок. Marvel Studios хочет добавить в фильме больше сцен с экшеном, чтобы он смотрелся бодрее и интереснее.

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки ни раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Фильм «Капитан Америка: Новый дивный мир» ожидается 14 февраля 2025 года.