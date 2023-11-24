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Съёмки «Дэдпула 3» возобновились

Съёмки «Дэдпула 3» возобновились
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Съёмочный процесс «Дэдпула 3» приостанавливали из-за забастовок в США. Теперь, когда все конфликты между продюсерами, сценаристами и актёрами улажены, производство фильма сдвинется с мёртвой точки.

Исполнительный директор Marvel Studios Венди Джейкобсон сообщил, что рад вернуться к работе над «Дэдпулом 3», поскольку съёмки ленты возобновились.

О чём именно расскажет фильм, неизвестно. Главные роли в нём исполнят Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин и другие. А Хью Джекман вернётся к роли Росомахи.

Премьеры ленты состоится 26 июля 2024 года. Фильм должен был выйти в мае, но из-за забастовок дату премьеру пришлось немного сдвинуть. Актуальная дата должна быть последней, поскольку больше переносов не планируется.

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