Сэм Рэйми может снять «Мстителей: Династия Канга» и «Секретные войны» — инсайдер

Надёжный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что режиссёром «Мстителей: Династия Канга» и «Мстителей: Секретные войны» может выступить Сэм Рэйми. Marvel якобы присматривается к постановщику, однако точного решения ещё не приняла.

Компания сейчас как раз занята подбором нового режиссёра для «Династии Канга», поскольку в середине ноября Дестин Дэниел Креттон покинул проект. Напомним, ранее с производства «Мстителей 5» ушёл сценарист Джефф Лавнесс.

Вероятно, Сэм Рэйми действительно может поставить одну из новых частей «Мстителей», так как подобную информацию в сентябре уже озвучил другой инсайдер — MyTimeToShineHello. Тогда он заявил, что Рэйми станет режиссёром «Мстителей: Секретные войны».

Премьера «Мстителей: Династия Канга» должна состояться 1 мая 2026 года.