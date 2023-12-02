Режиссёр Зак Снайдер вернул права на сценарий триквела «300 спартанцев»

Недавно режиссёр Зак Снайдер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. Во время беседы постановщик признался, что смог вернуть себе права на сценарий триквела «300 спартанцев», который получил подзаголовок «Кровь и пепел».

Мы получили права обратно, так что можем приступать к съёмкам, если захотим. Я не знаю, готов ли рынок к невероятно гомоэротичному, крайне жестокому и суперсексуальному фильму. Но, думаю, это идеальный вариант.

Снайдер предлагал Warner Bros. идею фильма незадолго до своего ухода из компании. Картина «300 спартанцев: Кровь и пепел» должна была быть сконцентрирована на взаимоотношениях Александра Македонского, а также его полководца и ближайшего друга по имени Гефестион.

Весьма вероятно, что в обозримом будущем Зак Снайдер может вернуться к работе над лентой.