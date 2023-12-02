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Нейросеть показала стадионы в стиле Бэтмена, «Игры престолов» и других вселенных

Энтузиасты продолжают экспериментировать с нейросетями. В этот раз пользователи попросили искусственный интеллект показать, как бы выглядели спортивные стадионы в стиле Бэтмена, «Игры престолов», «Пиратов Карибского моря», «Звёздных войн», «Истории игрушек» и других популярных вселенных.

Судя по всему, для генерации изображений использовалась нейросеть DALL-E. Картинки получились достаточно проработанными и стильными.

«Губка Боб Квадратные Штаны»

Фото: DALL-E/pick.6

«Аватар»

Фото: DALL-E/pick.6

«Пираты Карибского моря»

Фото: DALL-E/pick.6

«Звёздные войны»

Фото: DALL-E/pick.6

«Марио»

Фото: DALL-E/pick.6

«Звёздные войны»

Фото: DALL-E/pick.6

«Бэтмен»

Фото: DALL-E/pick.6

«Покемон»

Фото: DALL-E/pick.6

«Игра престолов»

Фото: DALL-E/pick.6

«История игрушек»

Фото: DALL-E/pick.6

Ранее нейросеть показала альтернативные постеры культовых и знаменитых видеоигр в стиле студии Pixar («Головоломка», «История игрушек»).