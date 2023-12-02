Нейросеть показала стадионы в стиле Бэтмена, «Игры престолов» и других вселенных
Энтузиасты продолжают экспериментировать с нейросетями. В этот раз пользователи попросили искусственный интеллект показать, как бы выглядели спортивные стадионы в стиле Бэтмена, «Игры престолов», «Пиратов Карибского моря», «Звёздных войн», «Истории игрушек» и других популярных вселенных.
Судя по всему, для генерации изображений использовалась нейросеть DALL-E. Картинки получились достаточно проработанными и стильными.
«Губка Боб Квадратные Штаны»
Фото: DALL-E/pick.6
«Аватар»
Фото: DALL-E/pick.6
«Пираты Карибского моря»
Фото: DALL-E/pick.6
«Звёздные войны»
Фото: DALL-E/pick.6
«Марио»
Фото: DALL-E/pick.6
«Звёздные войны»
Фото: DALL-E/pick.6
«Бэтмен»
Фото: DALL-E/pick.6
«Покемон»
Фото: DALL-E/pick.6
«Игра престолов»
Фото: DALL-E/pick.6
«История игрушек»
Фото: DALL-E/pick.6
Ранее нейросеть показала альтернативные постеры культовых и знаменитых видеоигр в стиле студии Pixar («Головоломка», «История игрушек»).
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