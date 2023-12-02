Вышел первый трейлер сериала Fallout от Amazon

Amazon выпустила первый тизер сериала Fallout — — экранизации знаменитой серии игр о мире после ядерной войны. В ролике можно взглянуть на главных героев шоу и оценить дизайн основных элементов адаптации, включая убежище и Братство стали. Премьера сериала запланирована на 12 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки шоу завершились в конце марта 2023 года — c тех пор Amazon делилась информацией об экранизации каждые несколько месяцев.