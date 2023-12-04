Марго Робби и Райан Гослинг сыграют родителей главных героев в приквеле «11 друзей Оушена»

Стали известны новые подробности о приквеле «11 друзей Оушена». Роджер Фридман из Showbiz411 сообщил, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют родителей Дэнни и Дебби Оушенов. Ранее стало известно, что в фильме примут участие звёзды из недавно нашумевшей картины «Барби», но, какие роли им достанутся, было неизвестно.

Фильм будет называться просто «Оушены». В нём родители будут обучать своих детей воровать у богатых. Действие фильма будет происходить в 1960-х, а именно во время ограбления яхты на Гран-при Монако 1962 года.

Режиссёром выступит Джей Роуч. На данный момент только Марго Робби и Райан Гослинг подтверждены на свои роли. А съёмки фильма начнутся уже в начале 2024 года.

Напомним, первый фильм под названием «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году.