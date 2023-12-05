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Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо — где можно посмотреть онлайн

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо вышел в онлайне
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5 декабря фильм «Убийцы цветочной луны» вышел в онлайне. Новая картина с Леонардо Ди Каприо уже доступна для покупки или аренды, в том числе на Amazon Prime и iTunes, продолжительность ленты составляет 3 часа 28 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

За месяц проката лента заработала около $ 154 млн при бюджете в $ 200 млн. Картина с Леонардо Ди Каприо уже вряд ли окупится в кино, однако Apple наверняка отобьёт все затраты после релиза в онлайне.

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