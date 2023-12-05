Авторы сериала «Слово пацана» переснимают финал первого сезона

Создатели популярнейшего сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» решили переснять концовку первого сезона. Об этом в интервью MSK1 сообщил учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман, отметив, что съёмки идут прямо сейчас в Ярославле.

Съёмки фильма идут до сих пор. Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике.

Пересъёмки или досъёмки уже выходящих проектов — редкое явление для киноиндустрии. На данный момент вышло пять эпизодов, а финал должен состояться уже 21 декабря. Судя по всему, авторы сериала решили внести правки в финальные сцены картины, однако какими они будут, неизвестно.

«Чемпионат» запросил комментарий у онлайн-кинотеатра Start по поводу внезапных пересъёмок шоу, но пока не получили ответа.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» стартовал 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.