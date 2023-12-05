В Street Fighter 6 появятся персонажи аниме «Семья шпиона»

Разработчики популярного файтинга Street Fighter 6 анонсировали коллаборацию с аниме «Семья шпиона», приуроченную к релизу полнометражного фильма по франшизе.

Премьера ленты «Семья шпиона: Код белый» в японских кинотеатрах намечена на конец декабря, а уже с 9 января в Street Fighter 6 появятся персонажи аниме, в том числе жена главного героя Йор Форджер.

Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.

Полный список новых играбельных персонажей ещё неизвестен — как и то, будут ли они доступны игрокам бесплатно.

Street Fighter 6 вышла в июне на ПК и консолях, показав рекордный онлайн для файтингов в Steam. Разработчики уже провели несколько ярких коллабораций, в том числе с сериалом «Черепашки-ниндзя».