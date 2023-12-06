Киллиан Мёрфи знает о существовании мемов с собой

Актёр Киллиан Мёрфи в недавнем совместном интервью с Марго Робби поговорил про мемы с самим собой и про мемы как культурное явление. По словам Мёрфи, он понимает, что такое мем.

Более того, актёр даже знает о существовании шуток, в которых шутят над тем, что он не знает о них. Такая вот путаница.

У меня два мальчика-подростка. Я знаю, что такое мем. Теперь я знаю, что существуют мемы о том, что я не знаю, что такое мем. И я думаю, что всё это придумали подростки, верно?

Киллиан Мёрфи в последнее время на слуху из-за своей роли в ленте Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В ней он исполнил роль физика Роберта Оппенгеймера. Многие зрители призывают дать Мёрфи «Оскар» за то, как он сыграл Оппенгеймера и поразил всех актёрской игрой.