Вышел тизер сериала «Мистер и миссис Смит» c Дональдом Гловером

Компания Amazon опубликовала тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит» c Дональдом Гловером в главной роли. Шоу снято по мотивам одноимённого фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Согласно сюжеты, два одиноких незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство. Организация просит заключить их брак по расчёту — теперь герои становятся мистером и миссис Смит. Джон и Джейн еженедельно выполняют рискованное задание, однако затем обнаруживают, что начали испытывать друг к другу настоящие чувства.

Также в каст вошли Майя Эрскин, Пол Дано, Джон Туртурро, Михаэла Коэл, Роберт Лофтус, Алекс Хюн и другие. Режиссёром сериала «Мистер и миссис Смит» выступил Кристиан Спренгер («Чем мы заняты в тени», «Атланта»).

Премьера шпионской комедии состоится 2 февраля 2024 года в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.