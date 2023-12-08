Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect

На церемонии The Game Awards 2023 появился актёр Мэттью Макконахи и представил свою первую видеоигру — Exodus. Это экшен в духе от третьего лица в стиле Mass Effect и «Интерстеллара». Игра выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawardsПрава на видео принадлежат Archetype Entertainment.

Exodus — это проект сценариста первых двух Mass Effect Дрю Карпишина, а за разработку отвечают выходцы из студии BioWare. Судя по всему, в игре будет большая ставка на кинематографичные ролики и научно-фантастический сюжет.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.