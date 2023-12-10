Авторы сериала «Слова пацана» опровергли информацию о кастинге для второго сезона

В начале декабря в российских соцсетях появилось множество объявлений о наборе желающих сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Жителям России из самых разных городов предлагают стать частью продолжения нашумевшего сериала, публикуя различные вакансии и обещая некие выплаты.

Однако авторы сериала опровергают существование продолжения и отмечают, что все подобные объявления — обыкновенный фейк. Пресс-службы онлайн-кинотеатров Start и Wink в разговоре с ТАСС заявили, что до финала первого сезона говорить пока рано, а всю актуальную информацию о проекте можно получить исключительно в официальных сообществах компаний.

Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съёмки второго сезона точно не начнутся в январе. Любые объявления о кастинге во второй сезон — не соответствуют действительности. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта.

По словам бригадира актёров массовых сцен Арсена Меликяна, подобные объявления в Сети появились уже давно. В основном авторы подобных объявлений либо пытаются заработать денег на доверчивых гражданах, либо пытаются поднять активность в своих пабликах, чтобы повысить стоимость рекламы в сообществах, отмечает он в интервью MSK1.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» стартовал 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Финальный эпизод первого сезона выйдет уже 21 декабря.