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«Лучший рождественский фильм»: Хидео Кодзима в восторге от «Вонки» с Тимоти Шаламе

«Лучший рождественский фильм»: Хидео Кодзима в восторге от «Вонки» с Тимоти Шаламе
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8 декабря в Японии состоялась премьера «Вонки» — приквела романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм с Тимоти Шаламе расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима уже посмотрел картину и поделился впечатлениями от неё в своих соцсетях. Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding остался в восторге от ленты за её позитивный настрой и блестящего Тимоти Шаламе в главной роли.

Посмотрел «Вонку» в IMAX. Это был второй раз, когда я смотрел этот фильм после премьерных показов. В этот тёмный век пандемий, войн и аномальной погоды этот фильм даёт сладкую надежду на «мечту». Хотя это классический мюзикл, его поставил Пол Кинг, известный по «Паддингтону». Очаровательные персонажи, хорошо продуманные сюжетные ходы и другие элементы превратили картину в лучший рождественский фильм в истории. Вы будете очарованы сладким пением, танцами и «Умпа-Лумпами» Тимоти Шаламе.

Мировая премьера «Вонки» состоится 15 декабря. Картина с Тимоти Шаламе официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до кинотеатров страны с помощью «параллельного проката».

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