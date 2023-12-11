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Морена Баккарин отсняла свои сцены для «Дэдпула 3»

Морена Баккарин отсняла свои сцены для «Дэдпула 3»
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Актриса Морена Баккарин, сыгравшая в «Дэдпуле 3» Ванессу, уже отсняла свои сцены для ленты. Об этом девушка рассказала в интервью изданию Screen Rant.

По её словам, картина действительно получается особенной, благодаря работе Райана Рейнольдса и режиссёра Шона Леви.

Итак, я думаю, что Райан и режиссёр проделали действительно отличную работу, постоянно переосмысливая эти отношения и делая их интересными, но сохраняя главное, что заставляет их всегда возвращаться друг к другу. Так что я думаю, что в этом фильме этого немного больше. Моя работа над фильмом закончена.

В «Дэдпуле» 3 снимаются Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Брианна Хильдебранд, Лесли Аггамс и другие актёры, снимавшиеся в первых двух частях франшизы.

Лента выйдет 26 июля 2024 года.

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