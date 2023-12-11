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«Огромная глупость»: Никита Михалков — об идее запрета сериала «Слово пацана» в России

«Огромная глупость»: Никита Михалков — об идее запрета сериала «Слово пацана» в России
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Разговоры про сериал «Слово пацана» не утихают даже спустя много времени после выхода шоу. Проект даже хотели запретить в России, однако Роскомнадзор провёл проверку и не выявил никаких нарушений.

На идею запретить «Слово пацана» в стране отреагировал известный режиссёр Никита Михалков.

Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы — говно-родители. А то, что показывают, то, что было на самом деле, то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть.

Ещё Михалков похвалил режиссёра шоу Жору Крыжовникова и отметил, что он талантливый постановщик, который не боится показывать людям правду.

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