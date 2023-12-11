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Премьера «Чебурашки 2» состоится в декабре 2025 года

Премьера «Чебурашки 2» состоится в декабре 2025 года
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Кинокомпания «Централ Партнершип» подтвердила работу над продолжением «Чебурашки» — самого кассового фильма в истории российского проката. Производство ленты уже стартовало, а релиз запланирован на декабрь 2025 года.

Фото: «Кинопоиск»

Интересно, что изначально релиз был назначен на 1 января 2026 года, однако авторы решили сдвинуть премьеру на декабрьские праздники.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Картина Дмитрия Дьяченко собрала более 7 млрд рублей, обогнав комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть «Аватара» (2009). Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.

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