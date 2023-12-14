Вышла седьмая серия сериала «Слово пацана»

Сегодня, 14 декабря, состоялась премьера седьмой серии сериала «Слово пацана». Эпизод уже доступен для просмотра на сервисах Wink и START.

Судя по описанию седьмого эпизода, всем главным героям предстоит столкнуться с непредсказуемыми событиями, принять сложное решение и сделать выбор: особенно сильно это касается Марата или Адидаса-младшего, брата Вовы (Адидаса-старшего).

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. В центре сюжета оказываются несколько парней, которые начинают зарабатывать авторитет, попутно решая собственные проблемы.

Первый сезон «Слова пацана» состоит из восьми эпизодов. Финал состоится уже 21 декабря.